Saint-Benoît-du-Sault

Exposition Arianna Sanesi | Attraverso

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Attraverso est l’exposition de restitution de la résidence photographique réalisée par Arianna Sanesi en 2025 dans le cadre de l’appel à projet Chambre noire porté chaque année par l’Association Culturelle du Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault.

L’Association Culturelle du Prieuré développe depuis 2023 un projet culturel de territoire autour des arts visuels et du patrimoine. L’association structure sa démarche autour du projet Prieuré 2030 qui vise à nourrir la rénovation du Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault (36), site patrimonial remarquable fondé par l’ordre des bénédictins au Xe siècle. Dans ce cadre, l’Association organise chaque année la résidence photographique Chambre noire qui donne carte blanche aux photographes pour arpenter le territoire du Val d’Anglin et en donner une vision personnelle et contemporaine lors d’une exposition photographique. .

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 95 53 14 asso.prieure.sbds@gmail.com

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English :

Exhibition of 90 photographs by artist Luizo Véga to benefit the association Les Amis du jardin sanctuaire animalier.

L’événement Exposition Arianna Sanesi | Attraverso Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne