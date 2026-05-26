Brocante à Saint-Benoît Saint-Benoît-du-Sault
Brocante à Saint-Benoît Saint-Benoît-du-Sault lundi 13 juillet 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
Brocante à Saint-Benoît
Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-13 06:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-14
Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du village.
Rendez-vous de tous les chineurs à la découverte de l’objet insolite, de la bonne affaire où professionnels et amateurs se retrouvent dans les rues du village. .
Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95
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English :
A meeting place for all those who want to discover the unusual object, the bargain where professionals and amateurs meet in the streets of the village.
L’événement Brocante à Saint-Benoît Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne
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