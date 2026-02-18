Foire bovine Saint-Benoît-du-Sault

Foire bovine

La foire bovine de Saint-Benoît-du-Sault est une foire qui met à l’honneur essentiellement la race limousine (+ de 140 bovins présentés).

34e édition, Foire concours de reproducteurs essentiellement Limousins (+ de 140 bovins présentés). Présentation et vente de reproducteurs, remise de prix et attribution de primes aux éleveurs à partir midi… Un grand rendez-vous annuel pour les professionnels, qui trouvent ici également l’occasion de rencontrer officiels et visiteurs pour mettre en valeur leur travail… Repas de foire ouvert à tous, à base d’entrecôte sur place. Cette année, cette foire aura la particularité d’être jouxtée par un marché artisanal .

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44

Inter-regional fair, presentation and competition of Limousin and Charolais breeding stock.

