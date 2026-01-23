La Nuit romantique Saint-Benoît-du-Sault
La Nuit romantique Saint-Benoît-du-Sault samedi 27 juin 2026.
La Nuit romantique
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre
Gratuit
Début : Samedi 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Nuit romantique, soirée des plus beaux villages de France.
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 85
English :
Romantic night in France’s most beautiful villages, hosted by Grégory Jolivet, hurdy-gurdy player, in his OSMOSE show.
