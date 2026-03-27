Jeanne et le Prince Noir

Place du champ de foire Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Découverte de la cité de Saint-Benoît en compagnie de Jeanne alors que sevit le Prince Noir.

Rejoignons Jeanne, une petite fille de 7 ans, en septembre 1356, pour visiter Saint-Benoît-du-Sault sur les traces du passage du Prince Noir. Découvrons le village à travers une histoire basée sur des recherches historiques. Une visite adaptée à toute la famille. 5 .

Place du champ de foire Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

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English :

Discover the city of Saint-Benoît with Jeanne as the Black Prince rises.

L’événement Jeanne et le Prince Noir Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Brenne