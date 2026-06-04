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Exposition Hommage à Niciphore Saint-Benoît-du-Sault

Exposition Hommage à Niciphore Saint-Benoît-du-Sault dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 4 Place Hervé Faye

Ville : 36170 Saint-Benoît-du-Sault

Département : Indre

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : mardi 8 septembre 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Benoît-du-Sault

Exposition Hommage à Niciphore

4 Place Hervé Faye Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-09-08 19:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Rajak Ohanian, Bernard Plossu, Jacqueline Salmon et Nils-Udo.
Rajak Ohanian, Bernard Plossu, Jacqueline Salmon et Nils-Udo.   .

4 Place Hervé Faye Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire   info@galerie-epiceriecontemporaine.com

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English :

The first Tunisian glassblower, Sadika Keskes at l’épicerie contemporaine.

L’événement Exposition Hommage à Niciphore Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne

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