Exposition Hommage à Niciphore Saint-Benoît-du-Sault
Exposition Hommage à Niciphore Saint-Benoît-du-Sault dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
Exposition Hommage à Niciphore
4 Place Hervé Faye Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 15:30:00
fin : 2026-09-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Rajak Ohanian, Bernard Plossu, Jacqueline Salmon et Nils-Udo.
Rajak Ohanian, Bernard Plossu, Jacqueline Salmon et Nils-Udo. .
4 Place Hervé Faye Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire info@galerie-epiceriecontemporaine.com
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English :
The first Tunisian glassblower, Sadika Keskes at l’épicerie contemporaine.
L’événement Exposition Hommage à Niciphore Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne
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