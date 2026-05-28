Fête nationale Saint-Benoît-du-Sault
Fête nationale Saint-Benoît-du-Sault mardi 14 juillet 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
Fête nationale
Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Animations festives à l’occasion de la Fête Nationale.
Fête foraine l’après-midi, bal populaire sur la butte à partir de 21h. Le feu d’artifice tiré au dessus de la butte à 22h30. .
Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44
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English :
Festive animations on the occasion of the National Day.
L’événement Fête nationale Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Brenne
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