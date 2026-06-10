Apéro-visite de Saint-Benoît-Du-Sault Saint-Benoît-du-Sault
Apéro-visite de Saint-Benoît-Du-Sault Saint-Benoît-du-Sault mardi 7 juillet 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
Apéro-visite de Saint-Benoît-Du-Sault
Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-25 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Saint-Benoît-du-Sault est une cité plus que millénaire. Venez découvrir son riche passé médiéval, avec une visite d’1h, suivi d’une dégustation de produits locaux.
Saint-Benoît-du-Sault est un village ancien qui regorge de secrets et de trésors. C’est ce que votre guide vous fera découvrir dans cette visite d’1h, prenant le temps de vous en apprendre plus sur son histoire et son architecture. Une balade dans le temps et dans les ruelles de cette commune si atypique, qui vous transportera du 5e siècle juqu’au 15e S. Venez en découvrir plus sur l’histoire médiévale du village et ses évolutions. La visite sera suivie d’une dégustation après l’effort, venez vous réconforter autour de produits locaux pour un moment convivial. 7 .
Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95 accueil@destination-brenne.fr
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English :
Saint-Benoît-du-Sault is more than a thousand years old. Come and discover its rich medieval past, with a 1-hour tour, followed by a tasting of local products.
L’événement Apéro-visite de Saint-Benoît-Du-Sault Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-06-10 par Destination Brenne
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