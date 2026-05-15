15e festival Cordes et Compagnies Saint-Benoît-du-Sault
15e festival Cordes et Compagnies Saint-Benoît-du-Sault lundi 20 juillet 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
15e festival Cordes et Compagnies
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Le Trio Jubilate vibre pour Tango and Co quand Piazzolla invite Haydn, Bach, Pachelbel, mais aussi Ed Sheeran et Cohen dans un festin musical !
Quand Piazzolla dîne avec Ed Sheeran et Léonard Cohen, il invite aussi à sa table Haydn, Bach, Pachelbel et Chostakovitch.
C’est un festin de notes et de styles où chaque compositeur dialogue avec passion, et propose sa vision plus ou moins épicée de la vie !
Astor Piazzolla s’était donné pour mission de faire reconnaître le tango argentin partout dans le monde, en jouant dans toutes les salles de concert. Le tango est maintenant invité dans les philharmonies, et aujourd’hui, c’est même Piazzolla qui convie les grands compositeurs à sa table musicale ! .
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 78 58 41 cordesetcompagnies@gmail.com
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English :
As part of the Cordes & compagnies festival, concert by the Quintet Archet creusois.
L’événement 15e festival Cordes et Compagnies Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne
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