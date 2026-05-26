Festival Le Temps Suspendu Les amours égarés Saint-Benoît-du-Sault
Festival Le Temps Suspendu Les amours égarés Saint-Benoît-du-Sault samedi 1 août 2026.
Saint-Benoît-du-Sault
Festival Le Temps Suspendu Les amours égarés
Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-01
Le Temps Suspendu propose son festival de musique baroque à Saint-Benoit-du-Sault et dans les communes environnantes. pour sa 14ème édition.
Depuis 2014, à travers un festival de musique baroque et un ensemble d’actions de médiation, Le Temps Suspendu rend un hommage au patrimoine d’exception de la région rurale et préservée de Saint-Benoît-du-Sault. Lors de chaque concert, le public est invité à vivre une expérience intime avec les musiciens. Des créations, traversant les siècles et les cultures, revisitent des chefs-d’œuvre, mettent en lumière la richesse des répertoires et permettent la rencontre naturelle entre différentes disciplines et esthétiques. .
Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire contact@letempssuspendu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Temps Suspendu presents its 14th festival of baroque music in Saint-Benoit-du-Sault and surrounding towns.
L’événement Festival Le Temps Suspendu Les amours égarés Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne
À voir aussi à Saint-Benoît-du-Sault (Indre)
- Cinémobile Saint-Benoît-du-Sault 26 mai 2026
- Sur les pas de Pierre, guide passionné, au cœur de Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault 4 juin 2026
- Exposition Arianna Sanesi | Attraverso Saint-Benoît-du-Sault 20 juin 2026
- La Nuit romantique Saint-Benoît-du-Sault 27 juin 2026
- Jeanne et le Prince Noir Saint-Benoît-du-Sault 11 juillet 2026