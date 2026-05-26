Saint-Benoît-du-Sault

Festival Le Temps Suspendu Les amours égarés

Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-01

Le Temps Suspendu propose son festival de musique baroque à Saint-Benoit-du-Sault et dans les communes environnantes. pour sa 14ème édition.

Depuis 2014, à travers un festival de musique baroque et un ensemble d’actions de médiation, Le Temps Suspendu rend un hommage au patrimoine d’exception de la région rurale et préservée de Saint-Benoît-du-Sault. Lors de chaque concert, le public est invité à vivre une expérience intime avec les musiciens. Des créations, traversant les siècles et les cultures, revisitent des chefs-d’œuvre, mettent en lumière la richesse des répertoires et permettent la rencontre naturelle entre différentes disciplines et esthétiques. .

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire contact@letempssuspendu.fr

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English :

Le Temps Suspendu presents its 14th festival of baroque music in Saint-Benoit-du-Sault and surrounding towns.

L’événement Festival Le Temps Suspendu Les amours égarés Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne