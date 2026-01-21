Festival Les Rencontres photographiques Saint-Benoît-du-Sault
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre
Début : Samedi 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
2026-07-31
Festival de photographie d’auteur intitulé Les Rencontres Photographiques , au Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault. 10 jours d’expositions, de conférences, de lectures, d’ateliers, et bien plus encore qui viendront rythmer ce festival.
3e édition des rencontres photographiques dans le Prieuré de Saint Benoit. 10 jours autour de la photographie d’auteur; expositions, conférences, concerts, projections, ateliers photographiques, lectures de portfolios … .
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87 lesrencontresphotographiques36@gmail.com
English :
Les Rencontres Photographiques , an auteur photography festival, at the Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault. 10 days of exhibitions, lectures, readings, workshops and much more.
