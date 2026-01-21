Festival Les Rencontres photographiques Saint-Benoît-du-Sault

Festival Les Rencontres photographiques

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

2026-07-31

Festival de photographie d’auteur intitulé Les Rencontres Photographiques , au Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault. 10 jours d’expositions, de conférences, de lectures, d’ateliers, et bien plus encore qui viendront rythmer ce festival.

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87 lesrencontresphotographiques36@gmail.com

Les Rencontres Photographiques , an auteur photography festival, at the Prieuré de Saint-Benoît-du-Sault. 10 days of exhibitions, lectures, readings, workshops and much more.

