Informations pratiques

Saint-Benoît-du-Sault

Workshop Paysage / Stage de photographie

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-30

Deux ateliers de pratique photographique animé par François CHRISTOPHE, photographe et éditeur. Le 30 Paysage, le 31 Portrait.

Le premier workshop (30 juillet) prendra la forme d’une promenade photographique autour de Saint-Benoît. Une occasion de pratiquer la photographie de paysage dans un cadre spectaculaire ; le deuxième se tiendra au Prieuré l’art du portrait photographique, théorie et pratique avec la présence de modèles vivants. 80 .

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87 lesrencontresphotographiques36@gmail.com

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English :

Two photography workshops led by François CHRISTOPHE, photographer and publisher. On the 30th: Landscape; on the 31st: Portrait.

L’événement Workshop Paysage / Stage de photographie Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne