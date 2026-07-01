Workshop Paysage / Stage de photographie Saint-Benoît-du-Sault
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Benoît-du-Sault
Informations pratiques
Saint-Benoît-du-Sault
Workshop Paysage / Stage de photographie
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : 80 – 80 – EUR
80
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-30
Deux ateliers de pratique photographique animé par François CHRISTOPHE, photographe et éditeur. Le 30 Paysage, le 31 Portrait.
Le premier workshop (30 juillet) prendra la forme d’une promenade photographique autour de Saint-Benoît. Une occasion de pratiquer la photographie de paysage dans un cadre spectaculaire ; le deuxième se tiendra au Prieuré l’art du portrait photographique, théorie et pratique avec la présence de modèles vivants. 80 .
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87 lesrencontresphotographiques36@gmail.com
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English :
Two photography workshops led by François CHRISTOPHE, photographer and publisher. On the 30th: Landscape; on the 31st: Portrait.
L’événement Workshop Paysage / Stage de photographie Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne
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