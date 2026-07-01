Informations pratiques

Saint-Benoît-du-Sault

Vernissage des Rencontres Photographiques 2026

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 le 31 Juillet à 18h dans la cour du Prieuré!

Expositions, rencontres avec les photographes, et quelques surprises épiques.

Et pour prolonger ce moment festif, notre bar sera ouvert ! .

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87 lesrencontresphotographiques36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening reception for the 2026 Rencontres Photographiques on July 31 at 6:00 p.m. in the courtyard of the Prieuré!

L’événement Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne