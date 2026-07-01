Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 Saint-Benoît-du-Sault
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Benoît-du-Sault
Informations pratiques
Saint-Benoît-du-Sault
Vernissage des Rencontres Photographiques 2026
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 le 31 Juillet à 18h dans la cour du Prieuré!
Expositions, rencontres avec les photographes, et quelques surprises épiques.
Et pour prolonger ce moment festif, notre bar sera ouvert ! .
Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87 lesrencontresphotographiques36@gmail.com
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English :
Opening reception for the 2026 Rencontres Photographiques on July 31 at 6:00 p.m. in the courtyard of the Prieuré!
L’événement Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne
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