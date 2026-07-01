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Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 Saint-Benoît-du-Sault

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Benoît-du-Sault

Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 Saint-Benoît-du-Sault

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
36170 Saint-Benoît-du-Sault
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Saint-Benoît-du-Sault

Vernissage des Rencontres Photographiques 2026

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 le 31 Juillet à 18h dans la cour du Prieuré!
Expositions, rencontres avec les photographes, et quelques surprises épiques.
Et pour prolonger ce moment festif, notre bar sera ouvert !   .

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87  lesrencontresphotographiques36@gmail.com

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English :

Opening reception for the 2026 Rencontres Photographiques on July 31 at 6:00 p.m. in the courtyard of the Prieuré!

L’événement Vernissage des Rencontres Photographiques 2026 Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne

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