Fête du 15 août Saint-Benoît-du-Sault

Fête du 15 août

Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête annuelle de la ville, sur deux jours, avec fête foraine.

Fête annuelle de la ville, sur deux jours, avec fête foraine du 14 au 15 août. Le vendredi sera marqué par une brocante vide grenier toute la journée. Le samedi (programme à venir) feu d’artifice. .

Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44

Annual city festival, over two days, with fair and fireworks.

