Informations pratiques

Saint-Benoît-du-Sault

Un Conseil ?

La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Pour tout individu, chaque jour apporte son lot de choix à faire, de décisions à prendre. Suivons le quotidien de onze d’entre eux travaillant dans la même entreprise et voyons ce qu’il adviendra lorsqu’ils seront confrontés à prendre une décision collective…

Le texte écrit grâce à l’expérience des comédiens relate une histoire vraie. Le thème du conseil est abordé dans toute sa diversité et sa complexité dans une comédie parfois satyrique. Chacun-chacune pourra y reconnaître un personnage, une situation vécue…

Le spectacle a été créé en 2025 à La Croubadour. Les comédiens se réunissent à nouveau pendant une semaine pour l’enrichir et le présenter à un large public. .

La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11 lacroudadour@gmail.com

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English :

For everyone, every day brings its own set of choices to make and decisions to take. Let’s follow the daily lives of eleven of them who work at the same company and see what happens when they’re faced with making a collective decision.

L’événement Un Conseil ? Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Brenne