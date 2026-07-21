Exposition FLANET (Lionel Asselineau Maître Pastelliste) Saint-Benoît-du-Sault
lundi 10 août 2026 · Saint-Benoît-du-Sault
Informations pratiques
Saint-Benoît-du-Sault
Exposition FLANET (Lionel Asselineau Maître Pastelliste)
4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-10
L’ombre des veines de la vie pastels
C’est en observant, un matin, l’ombre des branches d’un arbre projetée sur le sol que lui est venue l’idée, un jour, de la transmettre sur la toile.
Ainsi est né ce titre L’ombre des veines de la vie . Un tracé qui nous fait penser aux différents chemins que la vie nous réserve et que nous choisissons de prendre pour construire notre futur. .
4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire lionel.asselineau@free.fr
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English :
Pastels exhibition by Marie-Hélène Cogoyenetche.
L’événement Exposition FLANET (Lionel Asselineau Maître Pastelliste) Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Brenne
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