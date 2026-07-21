Informations pratiques

Saint-Benoît-du-Sault

Exposition FLANET (Lionel Asselineau Maître Pastelliste)

4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-10

L’ombre des veines de la vie pastels

C’est en observant, un matin, l’ombre des branches d’un arbre projetée sur le sol que lui est venue l’idée, un jour, de la transmettre sur la toile.

Ainsi est né ce titre L’ombre des veines de la vie . Un tracé qui nous fait penser aux différents chemins que la vie nous réserve et que nous choisissons de prendre pour construire notre futur. .

4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire lionel.asselineau@free.fr

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English :

Pastels exhibition by Marie-Hélène Cogoyenetche.

L’événement Exposition FLANET (Lionel Asselineau Maître Pastelliste) Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Brenne