Balade sur l’ancien tracé du tacot Saint-Benoît-du-Sault

Balade sur l’ancien tracé du tacot

Place du champ de foire Saint-Benoît-du-Sault Indre

Début : Mardi 2026-08-04 09:30:00

Laissez-vous transporter sur l’ancienne ligne de chemin de fer St-Benoît Chaillac lors d’une petite balade avec Chantal Gerbaud et Jacques Salon

De 1905 à 1940, un tramway a fait le lien entre Saint Benoît et Chaillac en empruntant la vallée du Portefeuille. La nature a repris ses droits et nous offre un parcours bucolique sur ce qui a l’ambition de devenir une voie verte . Jacques Salon, ancien conducteur de train profitera de la balade pour vous raconter cette épopée ferroviaire. 5 .

Place du champ de foire Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire

English :

Discover the history of the railroad that passed through Saint-Benoît-du-Sault with Chantal Gerbaud and Jacques Salon

