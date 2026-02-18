Foire ovine

Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Célèbre foire de Saint-Benoît-du-Sault qui réunis des centaines de béliers inscrits.

45e édition. Présentation et vente de béliers qualifiés le matin. Repas organisé par les éleveurs le midi. Animations diverses. .

Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interregional fair in Saint-Benoit-du-Sault.

L’événement Foire ovine Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne