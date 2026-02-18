Foire ovine Saint-Benoît-du-Sault
Foire ovine Saint-Benoît-du-Sault mercredi 5 août 2026.
Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault Indre
Gratuit
Début : Mercredi 2026-08-05 08:00:00
fin : 2026-08-05
2026-08-05
Célèbre foire de Saint-Benoît-du-Sault qui réunis des centaines de béliers inscrits.
45e édition. Présentation et vente de béliers qualifiés le matin. Repas organisé par les éleveurs le midi. Animations diverses. .
Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44
English :
Interregional fair in Saint-Benoit-du-Sault.
