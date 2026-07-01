Informations pratiques

Saint-Benoît-du-Sault

Concert de clôture des Rencontres Photographiques

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concert de clôture des Rencontres Photographiques!

Quoi de mieux que les concerts de V A C A R M E et MC 2GOW pour clôturer cette 3ème édition.

V A C A R M E est un sextet issu de la réunion des groupes Goliath et Back and Forth, pour un répertoire résolument vocal, intime et puissant.

MC 2GOW s’occupera de la deuxième partie de soirée avec un DJ Set éclectique et pointu, allant du Reggaeton au Dancehall, avec toujours un seul objectif: vous faire bouger les hanches (et il sait y faire).

En préventes uniquement (places limitées).

Bar sur place. 10 .

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87 lesrencontresphotographiques36@gmail.com

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English :

Closing Concert of the Rencontres Photographiques!

What better way to wrap up this 3rd edition than with concerts by V A C A R M E and MC 2GOW?

L’événement Concert de clôture des Rencontres Photographiques Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Brenne