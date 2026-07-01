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AGENDA · Saint-Benoît-du-Sault

Concert de clôture des Rencontres Photographiques Saint-Benoît-du-Sault

samedi 8 août 2026 · Saint-Benoît-du-Sault

Concert de clôture des Rencontres Photographiques Saint-Benoît-du-Sault

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
36170 Saint-Benoît-du-Sault
Département
Indre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Benoît-du-Sault

Concert de clôture des Rencontres Photographiques

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert de clôture des Rencontres Photographiques!
Quoi de mieux que les concerts de V A C A R M E et MC 2GOW pour clôturer cette 3ème édition.
V A C A R M E est un sextet issu de la réunion des groupes Goliath et Back and Forth, pour un répertoire résolument vocal, intime et puissant.
MC 2GOW s’occupera de la deuxième partie de soirée avec un DJ Set éclectique et pointu, allant du Reggaeton au Dancehall, avec toujours un seul objectif: vous faire bouger les hanches (et il sait y faire).
En préventes uniquement (places limitées).
Bar sur place. 10  .

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 79 78 87  lesrencontresphotographiques36@gmail.com

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English :

Closing Concert of the Rencontres Photographiques!
What better way to wrap up this 3rd edition than with concerts by V A C A R M E and MC 2GOW?

L’événement Concert de clôture des Rencontres Photographiques Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Brenne

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