Ginette, la reine des boulettes

33 La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 20:45:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Spectacle humoristique proposé par l’association Scènes et stylos Bénédictins. au programme des sketches tirés de la vie quotidienne, des situations cocasses ou loufoques et même des leçons de danse et chorégraphie.

Ginette a 60 ans, un peu niaise mais futée, personnage dont la verve et le franc-parler sollicite régulièrement la participation du public. A noter l’invitation faîte au public masculin de monter sur scène pour participer et provoquer des fous rires dans la salle, ceci pendant 1h30.

Ce spectacle, hors du commun est interactif pour le plaisir de tous. 15 .

33 La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show presented by the Scènes et stylos Bénédictins association, based on Maëster’s work and performed by Gabriel Dermodjan. Directed by Pierre-Emmanuel Barré, music by Frédéric Manoukiamazo.

L’événement Ginette, la reine des boulettes Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Brenne