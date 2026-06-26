Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée

Rue des Sardiniers Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Autour de Camaret 23km

Rdv 9h30, place Saint-Yves (devant le super U)

CAMARET

Contact ULAMIR Presqu’île de Crozon, Bruno

DREVILLON (06 80 34 27 29). Prévoir pique-nique .

Rue des Sardiniers Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 80 34 27 29

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English :

L’événement Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime