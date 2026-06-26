Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée Camaret-sur-Mer
mercredi 8 juillet 2026 · Camaret-sur-Mer
Informations pratiques
Camaret-sur-Mer
Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée
Rue des Sardiniers Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Autour de Camaret 23km
Rdv 9h30, place Saint-Yves (devant le super U)
CAMARET
Contact ULAMIR Presqu’île de Crozon, Bruno
DREVILLON (06 80 34 27 29). Prévoir pique-nique .
Rue des Sardiniers Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 80 34 27 29
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English :
L’événement Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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