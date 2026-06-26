UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Camaret-sur-Mer

Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée Camaret-sur-Mer

mercredi 8 juillet 2026 · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Adresse
Rue des Sardiniers
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée

Rue des Sardiniers Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Autour de Camaret 23km
Rdv 9h30, place Saint-Yves (devant le super U)
CAMARET
Contact ULAMIR Presqu’île de Crozon, Bruno
DREVILLON (06 80 34 27 29). Prévoir pique-nique   .

Rue des Sardiniers Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 80 34 27 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre Autour de Camaret Fédération Française de Randonnée Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Camaret-sur-Mer (Finistère)