Randonnée pédestre avec énigmes Salle des fêtes La Croix-Blanche dimanche 14 juin 2026.

La Croix-Blanche

Randonnée pédestre avec énigmes

Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La Foulée Verte organise une randonnée pédestre de 4 km environ avec énigmes à résoudre et jeux.

Cette randonnée se fera par équipe de 2 à 6 personnes.

En fin de matinée, retour à la salle des fêtes pour la remise des prix, apéritif et repas.

Sur inscription. .

Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 99 54 37

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English : Randonnée pédestre avec énigmes

L’événement Randonnée pédestre avec énigmes La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne