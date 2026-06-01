Randonnée pédestre avec énigmes Salle des fêtes La Croix-Blanche
Randonnée pédestre avec énigmes Salle des fêtes La Croix-Blanche dimanche 14 juin 2026.
La Croix-Blanche
Randonnée pédestre avec énigmes
Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La Foulée Verte organise une randonnée pédestre de 4 km environ avec énigmes à résoudre et jeux.
Cette randonnée se fera par équipe de 2 à 6 personnes.
En fin de matinée, retour à la salle des fêtes pour la remise des prix, apéritif et repas.
Sur inscription. .
Salle des fêtes 76 rue de l’enfance La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 99 54 37
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English : Randonnée pédestre avec énigmes
L’événement Randonnée pédestre avec énigmes La Croix-Blanche a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne