Randonnée pédestre de découverte du petit patrimoine bâti autour du Villaret, Rue des Tilleuls, Brousses-et-Villaret

Informations pratiques

Randonnée pédestre de découverte du petit patrimoine bâti autour du Villaret Samedi 19 septembre, 10h00 Rue des Tilleuls Aude

Gratuit. Sans réservation. Limité à 20 personnes capables de réaliser 7 à 8 km de randonnée pédestre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette randonnée pédestre vous permettra de découvrir la prise d’eau du béal du Villaret ainsi que différents sentiers bordés de constructions en pierre sèche : capitelles, murets et anciennes calades, un patrimoine qu’il est essentiel de préserver.

Rue des Tilleuls Rue des Tilleuls, 11390 Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie 06 42 02 65 22 La randonnée d’une durée de 3 heures permettra de découvrir le Patrimoine vernaculaire autour du village de « Le Villaret » Commune de Brousses et Villaret Le stationnement des véhicules se fera rue des Tilleuls.

La randonnée pédestre permettra de découvrir la prise d’eau du béal du Villaret et les différents sentiers bordés de constructions en pierre séches: capitelles, murets et anciennes calades qu’il de…

©André Chaigneau