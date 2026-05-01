Laramière

Randonnée pédestre découverte des dolmens du Quercy

Place de l’Eglise Laramière Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Randonnée facile à découvrir entre amis ou en famille sur le causse du Quercy au départ du prieuré.

Vous découvrirez quelques-une des richesses du patrimoine paysager du PNR et du Géoparc mondial des Causses du Quercy murets de pierre sèches, dolmens, caselles, ancien moulin à vent.

Pique nique à l’arrivée porter le repars au départ. Apéritif offert. .

Place de l’Eglise Laramière 46260 Lot Occitanie

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English :

An easy hike to discover with friends or family on the causse du Quercy, starting from the priory.

L’événement Randonnée pédestre découverte des dolmens du Quercy Laramière a été mis à jour le 2026-05-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)