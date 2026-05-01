Randonnée pédestre découverte des dolmens du Quercy Laramière
Randonnée pédestre découverte des dolmens du Quercy Laramière lundi 25 mai 2026.
Laramière
Randonnée pédestre découverte des dolmens du Quercy
Place de l’Eglise Laramière Lot
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Randonnée facile à découvrir entre amis ou en famille sur le causse du Quercy au départ du prieuré.
Vous découvrirez quelques-une des richesses du patrimoine paysager du PNR et du Géoparc mondial des Causses du Quercy murets de pierre sèches, dolmens, caselles, ancien moulin à vent.
Pique nique à l’arrivée porter le repars au départ. Apéritif offert. .
Place de l’Eglise Laramière 46260 Lot Occitanie
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English :
An easy hike to discover with friends or family on the causse du Quercy, starting from the priory.
L’événement Randonnée pédestre découverte des dolmens du Quercy Laramière a été mis à jour le 2026-05-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)