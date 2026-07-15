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Randonnée pédestre Familles Rurales Le Vast

dimanche 20 décembre 2026 · Le Vast

Randonnée pédestre Familles Rurales Le Vast

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Eglise
Ville
50630 Le Vast
Département
Manche
Tarif

Le Vast

Randonnée pédestre Familles Rurales

Eglise Le Vast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:30:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-20

Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.

Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église.   .

Eglise Le Vast 50630 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre Familles Rurales

L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Le Vast a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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