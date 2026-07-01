Visite libre du parc, Château de La Germonière, Le Vast

Informations pratiques

Visite libre du parc 18 – 20 septembre Château de La Germonière Manche

5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du parc du château de La Germonière, visites libres et guidées par les propriétaires actuels afin de découvrir ou redécouvrir ce joyau architectural du Val de Saire, son parc de 7 hectares et ses fameuses cascades.

Château de La Germonière 6 rue des cascades, 50630 Le Vast Le Vast 50630 Manche Normandie

Ouverture exceptionnelle du parc du château de La Germonière, visites libres et guidées par les propriétaires actuels afin de découvrir ou redécouvrir ce joyau architectural du Val de Saire, son parc…

© Valentin Orange