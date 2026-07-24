Informations pratiques

Le Vast

Vide-greniers

Le Vast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide-greniers et marché de créateurs (à partir de 8h).

Terrain communal près des cascades.

Au programme exposition de voitures anciennes, structures gonflables et jeux pour enfants, restauration et buvette sur place

Concerts gratuits en soirée. .

Le Vast 50630 Manche Normandie comite.jumelage.levast@laposte.net

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Le Vast a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cotentin Le Val de Saire