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AGENDA · Le Vast

Vide-greniers Le Vast

samedi 15 août 2026 · Le Vast

Vide-greniers Le Vast

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
50630 Le Vast
Département
Manche
Tarif

Le Vast

Vide-greniers

Le Vast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Vide-greniers et marché de créateurs (à partir de 8h).
Terrain communal près des cascades.
Au programme exposition de voitures anciennes, structures gonflables et jeux pour enfants, restauration et buvette sur place
Concerts gratuits en soirée.   .

Le Vast 50630 Manche Normandie   comite.jumelage.levast@laposte.net

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Le Vast a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cotentin Le Val de Saire

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