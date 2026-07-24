AGENDA · Le Vast
Vide-greniers Le Vast
samedi 15 août 2026 · Le Vast
Informations pratiques
Le Vast
Vide-greniers
Le Vast Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide-greniers et marché de créateurs (à partir de 8h).
Terrain communal près des cascades.
Au programme exposition de voitures anciennes, structures gonflables et jeux pour enfants, restauration et buvette sur place
Concerts gratuits en soirée. .
Le Vast 50630 Manche Normandie comite.jumelage.levast@laposte.net
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Le Vast a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cotentin Le Val de Saire
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