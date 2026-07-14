AGENDA · Réville
Randonnée pédestre Familles Rurales Réville
dimanche 20 juin 2027 · Réville
Informations pratiques
Réville
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-20 14:30:00
fin : 2027-06-20
Date(s) :
2027-06-20
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Réville 50760 Manche Normandie
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English : Randonnée pédestre Familles Rurales
L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Réville a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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