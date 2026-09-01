Informations pratiques

Grandpré

Randonnée pédestre

RDV à la Mairie Grandpré Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association Jeunesse Sportive & Co vous propose 2 circuits de 5 et 10 km autour du village de Termes , avec un petit ravitaillement en chemin. Derniers départs à 11h. À l’arrivée, buvette et jambon à la broche (5/10€, sur réservation avant 11h)

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RDV à la Mairie Grandpré 08250 Ardennes Grand Est +33 6 20 98 70 21

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English :

The Jeunesse Sportive & Co association offers two routes—5 and 10 km—around the village of Termes, with a small refreshment stop along the way. Last starts at 11 a.m. At the finish line, there will be refreshments and spit-roasted ham (5/10?, reservation required before 11 a.m.)

L’événement Randonnée pédestre Grandpré a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme