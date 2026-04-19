Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LA FRANQUI

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Envie de se ressourcer en pleine nature ? Les randonneurs Montblanais vous donne rendez-vous devant la mairie, pour profiter d’une randonnée pédestre La Franqui avec un parcours de 11 km, à Leucate.

Les randonneurs Montblanais vous donne rendez-vous devant la mairie, pour profiter d’une randonnée pédestre La Franqui avec un parcours de 11 km, à Leucate. L’occasion parfaite pour se ressourcer et profiter d’un grand bol d’air frais !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English :

Looking to recharge your batteries in the heart of nature? Les randonneurs Montblanais invite you to join them in front of the town hall for an 11 km hike from La Franqui to Leucate.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LA FRANQUI Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34