RANDONNÉE PÉDESTRE PLATEAUX, AU-DESSUS DE LABEIL

Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Une balade dépaysante entre vignes et garrigue ! Les Randonneurs Montblanais vous emmènent à Cessenon-sur-Orb pour découvrir le bois des Eucalyptus sur un parcours accessible de 7,5 km.

L’association des Randonneurs Montblanais vous propose une sortie de proximité au départ de Montblanc pour explorer Le bois des Eucalyptus à Cessenon-sur-Orb.

Profil de la sortie

• Distance 7,5 km.

• Un itinéraire agréable et parfumé, idéal pour profiter des paysages de l’arrière-pays héraultais.

Organisation & Transport

Le départ est fixé à 14h00 sur la Place de la Mairie de Montblanc (sauf cas exceptionnel). Pour le trajet de 70 km aller-retour, une participation au covoiturage de 4 € est demandée.

Informations pratiques

• Pas d’inscription préalable.

• Le casse-croûte est tiré du sac (prévoir un goûter ou en-cas).

• Séance d’essai gratuite pour les non-adhérents (contact préalable nécessaire). Merci de vous présenter quelques minutes avant le départ. .

Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53

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English :

An exotic walk through vineyards and garrigue! Les Randonneurs Montblanais take you to Cessenon-sur-Orb to discover the Bois des Eucalyptus on an accessible 7.5 km trail.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE PLATEAUX, AU-DESSUS DE LABEIL Montblanc a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34