Randonnée pédestre La Jouvencelle Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
Randonnée pédestre La Jouvencelle Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National dimanche 10 mai 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Randonnée pédestre La Jouvencelle
Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
– 3 circuits de 8-16-22 km en direction des Buis, du viaduc de Crainseny et de Culles-les-Roches…à travers des paysages variés (1 ravitaillement à l’ancienne gare de Culles-les-Roches pour le 16 km et pour le 22 km 2 passages à ce ravitaillement). Sur le trajet retour, un point d’eau à La Rochette avant de redescendre sur Saint-Gengoux.
– 1 circuit VTT sans difficultés à travers la Côte Chalonnaise jusqu’à Montagny-les-Buxy (ravitaillement au lavoir des 9 Fontaines).
Café et brioche offerts au départ. Une assiette à l’arrivée pour tous les circuits. .
Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 76 87 45
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English : Randonnée pédestre La Jouvencelle
L’événement Randonnée pédestre La Jouvencelle Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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