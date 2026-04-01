Randonnée pédestre Les chemins du terroir Bennetot Terres-de-Caux

Terres-de-Caux

Randonnée pédestre Les chemins du terroir

Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de notre formation nous avons un projet à organiser par groupe dont le but est d’apprendre à organiser des petits évènements. Nous avons donc choisi de vous proposer une randonnée pédagogique à Bennetot afin de faire découvrir le terroir local et le monde agricole. A l’arrivée un goûter vous sera offert, et quelques producteurs locaux seront présents, ce sera l’occasion pour vous de les découvrir et d’acheter quelques uns de leurs produits.

Balade de 5,5km

Participation à payer sur place le jour-j

Lieu de départ 873 Rue des Trois Fermes, 76640 Terres-de-Caux (Bennetot)

Date 25/04/2026

⏰ Heure de départ 13h30 .

Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie

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English : Randonnée pédestre Les chemins du terroir

L’événement Randonnée pédestre Les chemins du terroir Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme