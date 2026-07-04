Informations pratiques

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE LES MÉGALITHES DE MINERVE

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Les Mégalithes de Minerve , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 12,7 km à La Caunette.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Les Mégalithes de Minerve avec un parcours de 12,7 km à La Caunette, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English : RANDONNÉE PÉDESTRE LES MÉGALITHES DE MINERVE

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the Les Mégalithes de Minerve hiking trail is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 12.7 km trail in La Caunette.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE LES MÉGALITHES DE MINERVE Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34