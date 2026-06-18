Chassagnes

RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHE D’ANTAN | Chassagnes

LIEU DIT LES SAUSSES Chassagnes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Remontez le temps dans la Haute-Loire du début du siècle dernier avec des tableaux animés des vieux métiers agricoles.

RESERVATION auprès de l’office de tourisme de Lavoûte-Chilhac au 04 71 77 46 57.

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LIEU DIT LES SAUSSES Chassagnes 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes communedechassagnes@wanadoo.fr

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English :

Step back in time to the Haute-Loire of the early 20th century with animated scenes depicting traditional farming trades.

RESERVATIONS can be made through the Lavo%FBte-Chilhac tourist office at 04 71 77 46 57.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHE D’ANTAN | Chassagnes Chassagnes a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier