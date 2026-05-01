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Randonnée pédestre Lieu-dit Le Bourg Préporché

Randonnée pédestre Lieu-dit Le Bourg Préporché

Randonnée pédestre Lieu-dit Le Bourg Préporché dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Bourg

Adresse : Eglise de Fâchin

Ville : 58360 Préporché

Département : Nièvre

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Préporché

Randonnée pédestre

Lieu-dit Le Bourg Eglise de Fâchin Préporché Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 22:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le Comité des Fêtes de Préporché organise une randonnée pédestre de 13 km au départ de l’église de Fâchin. Niveau moyen. Inscriptions sur place, prévoir son pique-nique. Gratuit. Repas campagnard à 19h30. Infos comitefetes.preporche@gmail.com   .

Lieu-dit Le Bourg Eglise de Fâchin Préporché 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   comitefetes.preporche@gmail.com

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Préporché a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan

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