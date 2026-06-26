Randonnée pédestre Sentier de la pomme de pin Pouillon
mercredi 8 juillet 2026 · Pouillon
Informations pratiques
Pouillon
Randonnée pédestre Sentier de la pomme de pin
Lac de Luc Pouillon Landes
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 08:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier de la pomme de pin , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ au lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 9,5 et 6,2 kms.
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier de la pomme de pin , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ au lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 9,5 et 6,2 kms. Casse-croûte à Toulat (4€). .
Lac de Luc Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr
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English : Randonnée pédestre Sentier de la pomme de pin
Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier de la pomme de pin” hike, a friendly walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at Lake Luc. There are two routes to choose from: 9.5 and 6.2 km.
L’événement Randonnée pédestre Sentier de la pomme de pin Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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