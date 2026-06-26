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Randonnée pédestre Sentier des sangliers Pouillon

Randonnée pédestre Sentier des sangliers Pouillon

Randonnée pédestre Sentier des sangliers Pouillon jeudi 27 août 2026.

Adresse
Lac de Luc
Ville
40350 Pouillon
Département
Landes
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif
Gratuit

Pouillon

Randonnée pédestre Sentier des sangliers

Lac de Luc Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 08:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des sangliers , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 6,5 kms.
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des sangliers , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 6,5 kms.   .

Lac de Luc Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 95 88  pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée pédestre Sentier des sangliers

Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier des sangliers” hike, a friendly walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at Lake Luc. There are two routes to choose from: 10 and 6.5 km.

L’événement Randonnée pédestre Sentier des sangliers Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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