Pouillon

Randonnée pédestre Sentier des sangliers

Lac de Luc Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 08:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des sangliers , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 6,5 kms.

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des sangliers , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 6,5 kms. .

Lac de Luc Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 95 88 pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée pédestre Sentier des sangliers

Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier des sangliers” hike, a friendly walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at Lake Luc. There are two routes to choose from: 10 and 6.5 km.

L’événement Randonnée pédestre Sentier des sangliers Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans