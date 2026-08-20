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AGENDA · Pouillon

Estivales 2026 Pouillon

vendredi 21 août 2026 · Pouillon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Ville
40350 Pouillon
Département
Landes
Tarif

Pouillon

Estivales 2026

Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Rendez vous du 21 au 23 août à Pouillon pour les Estivales ! Programme à venir.
Le vendredi
– 19h Souper des Campesinos
– 23h Bodega de la Classe 2028
Le samedi
– 8h Déjeuner gascon
– 9h30 Randonnée pédestre
– 12h Apéritif aux arènes
– 12h30 Repas Cœurs de canard
– 14h Concours de pétanque en doublette
-20h30 Toro Ball aux arènes (entrée 10 € gratuit pour les moins de 16 ans, restauration sur place dès 19h)
– 23h Bodega
Le dimanche
-11h Messe en musique animée par Los Campesinos
– 17h Course landaise Challenge Landes-Béarn et Boléro d’Argent avec la Ganaderia Dargelos et la cuadrilla Alexandre Duthen (entrée 15 € gratuit pour les moins de 16 ans)
-20h Moules-frites
Structures gonflables présentes le samedi et dimanche.   .

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 97 65 

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English : Estivales 2026

See you August 21–23 in Pouillon for the Estivales! Program coming soon.

L’événement Estivales 2026 Pouillon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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