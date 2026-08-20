Informations pratiques

Pouillon

Estivales 2026

Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Rendez vous du 21 au 23 août à Pouillon pour les Estivales ! Programme à venir.

Le vendredi

– 19h Souper des Campesinos

– 23h Bodega de la Classe 2028

Le samedi

– 8h Déjeuner gascon

– 9h30 Randonnée pédestre

– 12h Apéritif aux arènes

– 12h30 Repas Cœurs de canard

– 14h Concours de pétanque en doublette

-20h30 Toro Ball aux arènes (entrée 10 € gratuit pour les moins de 16 ans, restauration sur place dès 19h)

– 23h Bodega

Le dimanche

-11h Messe en musique animée par Los Campesinos

– 17h Course landaise Challenge Landes-Béarn et Boléro d’Argent avec la Ganaderia Dargelos et la cuadrilla Alexandre Duthen (entrée 15 € gratuit pour les moins de 16 ans)

-20h Moules-frites

Structures gonflables présentes le samedi et dimanche. .

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 97 65

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English : Estivales 2026

See you August 21–23 in Pouillon for the Estivales! Program coming soon.

L’événement Estivales 2026 Pouillon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans