Loto Bingo Hall des Sports Pouillon
samedi 29 août 2026 · Hall des Sports · Pouillon
Informations pratiques
Pouillon
Loto Bingo
Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez assister au loto bingo organisé par l’Automne Fleuri. Nombreux lots. Restauration et buvette sur place.
Venez assister au loto bingo organisé par l’Automne Fleuri. Nombreux lots. Restauration et buvette sur place. .
Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 17 47
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English : Loto Bingo
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L’événement Loto Bingo Pouillon a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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