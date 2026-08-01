UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pouillon

Loto Bingo Hall des Sports Pouillon

samedi 29 août 2026 · Hall des Sports · Pouillon

Loto Bingo Hall des Sports Pouillon

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Hall des Sports
Adresse
212 Rue des Écoles
Ville
40350 Pouillon
Département
Landes
Tarif

Pouillon

Loto Bingo

Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Venez assister au loto bingo organisé par l’Automne Fleuri. Nombreux lots. Restauration et buvette sur place.
Venez assister au loto bingo organisé par l’Automne Fleuri. Nombreux lots. Restauration et buvette sur place.   .

Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 17 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Bingo

Come join us for the bingo game organized by Automne Fleuri. Lots of prizes. Food and drinks available on site.

L’événement Loto Bingo Pouillon a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

À voir aussi à Pouillon (Landes)