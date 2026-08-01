Loto Bingo Hall des Sports Pouillon

Informations pratiques

Pouillon

Loto Bingo

Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez assister au loto bingo organisé par l’Automne Fleuri. Nombreux lots. Restauration et buvette sur place.

Venez assister au loto bingo organisé par l’Automne Fleuri. Nombreux lots. Restauration et buvette sur place. .

Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 17 47

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English : Loto Bingo

Come join us for the bingo game organized by Automne Fleuri. Lots of prizes. Food and drinks available on site.

L’événement Loto Bingo Pouillon a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans