Randonnée pédestre Sentier Les palombes Pouillon
Randonnée pédestre Sentier Les palombes Pouillon mercredi 19 août 2026.
Pouillon
Randonnée pédestre Sentier Les palombes
Parking de la Halle Pouillon Landes
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les palombes , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la halle. Deux circuits vous sont proposés 12 et 6 kms.
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les palombes , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la halle. Deux circuits vous sont proposés 12 et 6 kms. Casse-croûte à la palombière. .
Parking de la Halle Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr
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English : Randonnée pédestre Sentier Les palombes
Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier Les Palombes” hike, a fun walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at the market hall parking lot. There are two routes to choose from: 12 and 6 km.
L’événement Randonnée pédestre Sentier Les palombes Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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