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Randonnée pédestre Sentier Les palombes Pouillon

Randonnée pédestre Sentier Les palombes Pouillon

Randonnée pédestre Sentier Les palombes Pouillon mercredi 19 août 2026.

Adresse
Parking de la Halle
Ville
40350 Pouillon
Département
Landes
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif
4 4 Tarif de base plein tarif

Pouillon

Randonnée pédestre Sentier Les palombes

Parking de la Halle Pouillon Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les palombes , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la halle. Deux circuits vous sont proposés 12 et 6 kms.
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les palombes , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la halle. Deux circuits vous sont proposés 12 et 6 kms. Casse-croûte à la palombière.   .

Parking de la Halle Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93  pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée pédestre Sentier Les palombes

Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier Les Palombes” hike, a fun walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at the market hall parking lot. There are two routes to choose from: 12 and 6 km.

L’événement Randonnée pédestre Sentier Les palombes Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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