Randonnée pédestre Sentier des écureuils Pouillon
Randonnée pédestre Sentier des écureuils Pouillon vendredi 4 septembre 2026.
Pouillon
Randonnée pédestre Sentier des écureuils
Parking de la piscine Pouillon Landes
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 08:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des écureuils , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 7,2 kms.
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des écureuils , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 7,2 kms. Casse-croûte au champ de Paul Saintamon. .
Parking de la piscine Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre Sentier des écureuils
Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier des Écureuils” hike, a friendly walk accessible to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at Lake Luc. There are two routes to choose from: 10 and 7.2 km.
L’événement Randonnée pédestre Sentier des écureuils Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Pouillon (Landes)
- Découverte du jeu de quilles de 9 Espace Bientz Pouillon 2 juillet 2026
- Découverte du jeu de quilles de 9 Espace Bientz Pouillon 9 juillet 2026
- Découverte du jeu de quilles de 9 Espace Bientz Pouillon 16 juillet 2026
- Concert de Nadau Pouillon 17 juillet 2026
- Randonnée pédestre Sentier Les poissons Pouillon 21 juillet 2026