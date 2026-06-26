Pouillon

Randonnée pédestre Sentier des écureuils

Parking de la piscine Pouillon Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 08:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des écureuils , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 7,2 kms.

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier des écureuils , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du lac de Luc. Deux circuits vous sont proposés 10 et 7,2 kms. Casse-croûte au champ de Paul Saintamon. .

Parking de la piscine Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée pédestre Sentier des écureuils

Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier des Écureuils” hike, a friendly walk accessible to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at Lake Luc. There are two routes to choose from: 10 and 7.2 km.

L’événement Randonnée pédestre Sentier des écureuils Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans