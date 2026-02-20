Randonnée plantes comestibles au départ de Gy

Gy Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Que diriez-vous d’une randonnée de 7 km pour découvrir les plantes comestibles ? Séverine vous guide et vous apprend à les repérer. Rendez-vous à 14h00 sur la place de la mairie de Gy. Goûter en pleine nature. Inscriptions au préalable. .

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

