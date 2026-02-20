Randonnée plantes comestibles au départ de Gy Gy
Randonnée plantes comestibles au départ de Gy Gy samedi 2 mai 2026.
Randonnée plantes comestibles au départ de Gy
Gy Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Que diriez-vous d’une randonnée de 7 km pour découvrir les plantes comestibles ? Séverine vous guide et vous apprend à les repérer. Rendez-vous à 14h00 sur la place de la mairie de Gy. Goûter en pleine nature. Inscriptions au préalable. .
Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée plantes comestibles au départ de Gy
L’événement Randonnée plantes comestibles au départ de Gy Gy a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY