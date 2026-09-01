Randonnée Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Randonnée Pouancé

Pouancé 3, rue St Jacques Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 septembre venez randonner contre les maaldies rares.

Randonnée pour une bonne cause Dimanche 20 Septembre 2026 à l’occasion de la Rando Pouancé , au profit des centres de recherches contre les maladies rares. 1€ minimum reversé pour chaque engagement.

3 parcours de marche de 9, 12 ou 17km

3 parcours VTT de 18, 36 ou 48km

Concours de palet en individuel ou par équipe.

Restauration sur place et dégustation d’huîtres.

6€/adulte

3€/enfant (-12) .

Pouancé 3, rue St Jacques Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 66 34 65

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English :

On Sunday, September 20, come hike to raise awareness about rare diseases.

L’événement Randonnée Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Anjou bleu