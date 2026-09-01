Randonnée Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou
dimanche 20 septembre 2026 · Pouancé · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Randonnée Pouancé
Pouancé 3, rue St Jacques Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dimanche 20 septembre venez randonner contre les maaldies rares.
Randonnée pour une bonne cause Dimanche 20 Septembre 2026 à l’occasion de la Rando Pouancé , au profit des centres de recherches contre les maladies rares. 1€ minimum reversé pour chaque engagement.
3 parcours de marche de 9, 12 ou 17km
3 parcours VTT de 18, 36 ou 48km
Concours de palet en individuel ou par équipe.
Restauration sur place et dégustation d’huîtres.
6€/adulte
3€/enfant (-12) .
Pouancé 3, rue St Jacques Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 48 66 34 65
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English :
On Sunday, September 20, come hike to raise awareness about rare diseases.
L’événement Randonnée Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Anjou bleu
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