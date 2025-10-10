Randonnée pour combattre le cancer Luant
Randonnée pour combattre le cancer Luant dimanche 26 avril 2026.
Randonnée pour combattre le cancer
Rue de Verdun Luant Indre
Le rotary Club organise une marche au profit de la lutte contre le cancer.
Parcours de 8, 12, 15 et 18 km. ravitaillement et verre de l’amitié; Possibilité de déjeuner sur réservation. récompense à chaque participant, une médaille à chaque enfant. 20 .
Rue de Verdun Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 83 90 96 christian@isi36.fr
English :
The Rotary Club organizes a walk in aid of the fight against cancer.
German :
Der Rotary Club organisiert eine Wanderung zu Gunsten der Krebsbekämpfung.
Italiano :
Il Rotary Club organizza una camminata a favore della lotta contro il cancro.
Espanol :
El Rotary Club organiza una marcha a favor de la lucha contra el cáncer.
