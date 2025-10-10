Randonnée pour combattre le cancer Luant

Randonnée pour combattre le cancer

Rue de Verdun Luant Indre

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le rotary Club organise une marche au profit de la lutte contre le cancer.

Parcours de 8, 12, 15 et 18 km. ravitaillement et verre de l’amitié; Possibilité de déjeuner sur réservation. récompense à chaque participant, une médaille à chaque enfant. 20 .

Rue de Verdun Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 83 90 96 christian@isi36.fr

English :

The Rotary Club organizes a walk in aid of the fight against cancer.

German :

Der Rotary Club organisiert eine Wanderung zu Gunsten der Krebsbekämpfung.

Italiano :

Il Rotary Club organizza una camminata a favore della lotta contro il cancro.

Espanol :

El Rotary Club organiza una marcha a favor de la lucha contra el cáncer.

