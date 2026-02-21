21e Randonnée des Marmottes Luant
Rue de Verdun Luant Indre
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : Dimanche 2026-05-10 08:00:00
Balade touristique encadré avec repas au restaurant.
Le Motoclub des Marmottes organise une balade touristique avec une pause casse-croute et un repas au restaurant. 30 .
Rue de Verdun Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 38 69 99
English :
Guided tour with lunch at the restaurant.
