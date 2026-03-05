Le crépuscule de l’engoulevent

Luant Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le printemps est la saison pour découvrir cet oiseau qui claque des ailes et chante comme… un vélo moteur !

Le chant crépusculaire de l’Engoulevent d’Europe fait partie des paysages sonores de nos soirées estivales. Venez le découvrir en lisière de forêt, accompagné des bruits souvent mystérieux de la nuit. Cette immersion vous permettra d’observer un oiseau discret dont l’activité commence lorsque le jour s’efface.avec les bruits souvent mystérieux de la nuit. 5 .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

From the beginning of May to the end of June, it is the time of the nuptial parade for the nightjar, a privileged moment to discover this bird with the appearance of a swift.

