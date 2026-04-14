Luant

Brocante vide greniers

Luant Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Brocante dans les rues avec manège, balades à poney et restauration-buvette.

La chanteuse Elodie Diamant chantera de 14h30 à 16h. .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 20 06

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English :

Street flea market with merry-go-round, pony rides and refreshment stalls.

L’événement Brocante vide greniers Luant a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne