Brocante vide greniers Luant
Brocante vide greniers Luant dimanche 28 juin 2026.
Luant
Brocante vide greniers
Luant Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Brocante dans les rues avec manège, balades à poney et restauration-buvette.
La chanteuse Elodie Diamant chantera de 14h30 à 16h. .
Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 20 06
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English :
Street flea market with merry-go-round, pony rides and refreshment stalls.
L’événement Brocante vide greniers Luant a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne
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