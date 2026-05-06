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6ème Festival international Pyrotechnique Luant

6ème Festival international Pyrotechnique Luant

6ème Festival international Pyrotechnique Luant samedi 29 août 2026.

Adresse : Etang Duris

Ville : 36350 Luant

Département : Indre

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 16 16 22 16 Tarif de base plein tarif

Luant

6ème Festival international Pyrotechnique

Etang Duris Luant Indre

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Préparez vous à en prendre plein les yeux !! Plus de 2 h de spectacle.
6ème festival d’art pyrotechnique sur le thème Walt Dysney cinq feux d’artifice en musique tirés sur l’étang.
Buvette et restauration sur place (repas traiteur sur réservation ou foodtruck). 16  .

Etang Duris Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 97 85 98  luantevents@gmail.com

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English :

Get ready to be amazed! Over 2 hours of entertainment.

L’événement 6ème Festival international Pyrotechnique Luant a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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