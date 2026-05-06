6ème Festival international Pyrotechnique Luant
6ème Festival international Pyrotechnique Luant samedi 29 août 2026.
Luant
6ème Festival international Pyrotechnique
Etang Duris Luant Indre
Tarif : 16 – 16 – 22 EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Préparez vous à en prendre plein les yeux !! Plus de 2 h de spectacle.
6ème festival d’art pyrotechnique sur le thème Walt Dysney cinq feux d’artifice en musique tirés sur l’étang.
Buvette et restauration sur place (repas traiteur sur réservation ou foodtruck). 16 .
Etang Duris Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 97 85 98 luantevents@gmail.com
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English :
Get ready to be amazed! Over 2 hours of entertainment.
L’événement 6ème Festival international Pyrotechnique Luant a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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