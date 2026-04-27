Enduro carpiste Luant
Enduro carpiste Luant vendredi 22 mai 2026.
Luant
Enduro carpiste
Luant Indre
Tarif : 210 – 210 – EUR
210
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Participez à deux jours complets de pêche à la carpe.
L’enduro carpiste Jérémy Bertand, c’est 48h de pêche non-stop, par équipe, pour tenter de remporter un prix de 210€.
Inscription sur dossier à demander par mail ou par téléphone. 210 .
Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 97 85 98 jean.franck36@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in two full days of carp fishing.
L’événement Enduro carpiste Luant a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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