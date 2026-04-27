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Enduro carpiste Luant

Enduro carpiste Luant

Enduro carpiste Luant vendredi 22 mai 2026.

Ville : 36350 Luant

Département : Indre

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 210 210 210 Tarif de base plein tarif

Luant

Enduro carpiste

Luant Indre

Tarif : 210 – 210 – EUR
210
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-22
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-22

Participez à deux jours complets de pêche à la carpe.
L’enduro carpiste Jérémy Bertand, c’est 48h de pêche non-stop, par équipe, pour tenter de remporter un prix de 210€.
Inscription sur dossier à demander par mail ou par téléphone. 210  .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 97 85 98  jean.franck36@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in two full days of carp fishing.

L’événement Enduro carpiste Luant a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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